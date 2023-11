Monza | Palladino | «Sbagliare un tempo così non è da noi | la squadra l’ha percepito»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Raffaele, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. APPROCCIO – «Bisogna entrare in campo con grande motivazione, i miei ragazzi danno il cuore durante la settimana per arrivare al meglio alla partita.unnon è da noi, la, reazione da grandi uomini. Una cosa non facile, prendo il lato positivo. Perchèil primo? Non era un problema d’impegno, laha sbagliato tutto nell’approccio, li avrei cambiati tutti! Siamo usciti ...