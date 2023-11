Montopoli | la casa dove un tempo viveva un mafioso diventa rifugio per donne e bambini maltrattati

(Di domenica 26 novembre 2023) La nuova vita per l'edificio confiscato a un boss: 'Esempio di amministrazione e cultura della legalità'

Grave incidente a Montopoli nella notte: 4 ragazzi feriti, uno in gravi condizioni

Un grave incidente a Montopoli tra due auto ha causato 4 feriti, tra questi un ragazzo di 20 anni è in terapia intensiva in gravi condizioni.

Montopoli (Pisa), 26 novembre 2023 – Per anni, fino al 2015, rifugio di un mafioso e della sua famiglia ora diventa Casa-rifugio per donne e minori maltrattati. Una nuova vita per la dimora che potrà ...