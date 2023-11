Monta la polemica | Ferragni scende in piazza per manifestare ma non è sola | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) “È un dovere di tutti quanti essere qui. Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questaoggi". Lo ha dichiarato Chiaraa margine della manifestazione del 25 novembre contro la violenza di genere a Milano. "Commossa? Sì mi sono commossa penso tutti quanti è stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua. Immagino sia stato per tutti così”, ha concluso l'influencer. L'imprenditrice, che ha sfilato con un cartello son su scritto: "Dovremmo essere tutti femministi", ha partecipato anche al minuto di rumore con le chiavi, con gli applausi, con le urla, con i fischietti. "Per Giulia e tutte queste donne non facciamo un minuto di silenzio ma bruciamo tutto", hanno scandito più volte dal palco, ricordando così la vittima Cecchettin e le parole della sorella Elena. La partecipazione di, però, ...