Monica Bellucci | la storia d’amore con Tim Burton

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023)e Timda circa un anno hanno una relazione, confermata quando l’attrice e il regista sono apparsi insieme per la prima volta sul red carpet della Festa Del Cinema di Roma.e Timil primo red carpet Stasera la 59enne sarà tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa in onda dalle 19:30 sul Nove, dove presenterà insieme a Miriam Leone il film Diabolik Chi Sei in uscita il 30 novembre nelle sale. Terminata la relazione con lo scenografo e artista francese, Nicholas Lefebvre ad inizio del 2023 sono iniziati a circolare rumours sulla presuntatrae Tim. I due che stanno lavorando a Beetlejuice 2 che vede un cast stellare, nel quale figurano Michael ...