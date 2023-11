Monica Bellucci è Maria Callas nel documentario in onda stasera su Rai 1 in prima visione assoluta

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 novembre 2023)su Rai 1 alle 23:30, all'interno di Speciale Tg1, va inilsucon, presentato in antealla Festa del Cinema di Roma 2023.diventaper il: Lettere e Memorie, insu Rai 1 alle 23:30 all'interno di Speciale Tg1 in, dopo la presentazione in antealla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Cosa racconta: Lettere e Memorie Il ...