(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – I vigili del fuoco distanno intervenendo in questo momento in via Rombon anello specchio delper il recupero di un, che dalle prime informazioni sembrerebbe di una. Sul posto gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello e la polizia scientifica. L'articolo proviene da Italia Sera.

Milano, trovato corpo di donna nel fiume Lambro

Intervento dei vigili del fuoco in via Rombon I vigili del fuoco distanno intervenendo in questo momento in via Rombon anello specchio del fiume Lambro per il recupero di un corpo, che dalle prime informazioni sembrerebbe di una donna. Sul posto gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello e la ...

Milano, uomo trovato morto nel Lambro: è giallo IL GIORNO

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato nel Lambro a Milano MilanoToday.it

Milano, ritrovamento choc: corpo di donna senza vita nel fiume Lambro

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questo momento in via Rombon a Milano, nello specchio del fiume Lambro, per il recupero del ...

Madame, il potere della parola accende il Carlo Felice di Genova

Genova – Un Teatro Carlo Felice sold out da dieci giorni accoglie Madame, impegnata in un tour teatrale che arriva dopo il grande successo della data al Forum di Milano. L’approccio è evidentemente di ...