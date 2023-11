Milano | in corso il recupero di un corpo nel fiume Lambro

(Di domenica 26 novembre 2023) Vigili del fuoco in azione in via Rombon, a, nello specchio delper ildi unsegnalato da un passante nella mattinata di oggi, 26 novembre. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di via Messina, il cadavere sembra appartenere a una donna. Sul posto i sommozzatori del nucleo Saf, gli operatori del 118, gli agenti della questura con la polizia scientifica e il medico legale.

