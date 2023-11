(Di domenica 26 novembre 2023) Il Milan ha vinto una partita non bella, anzi a tratti davvero brutta, ma sono i classici 3e pesanti che servono terribilmente...

Milanmania: tre punti sporchi, ma vitali. Jovic fa rimpiangere Rebic. Pioli deve valorizzare Adli

Il Milan ha vinto una partita non bella, anzi a tratti davvero brutta, ma sono i classici 3 punti sporchi e pesanti che servono terribilmente quando non vinci da una vita (7 ottobre contro il Genoa).

Il ciclo di Pioli al Milan è arrivato al termine. Il ciclo finisce quando un tecnico non è più in grado di incidere positivamente sulla squadra: oggi l'allenatore è un fattore molto negativo, per due ...