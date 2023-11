Milan | Pioli | «Non la nostra prova più brillante | ma giusta per la partita»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Le parole di Stefano, tecnico del, al termine delladei rossoneri contro la Fiorentina a San Siro Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termina di-Fiorentina. Di seguito le sue parole.SPORCA – «Sì, è normale ma anchela prestazione fatta. Non è stata la piùma quellaper ritmo. Abbiamo concesso poco nel primo tempo, dopo a livello mentale non poteva essere la prestazione migliore possibile ma a livello mentale è stato un passo in avanti. Nellatesta c’era il fatto di non aver vinto per quattro partite e il fatto di essere sempre stati recuperati. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, sapendo che possiamo fare meglio. Questa ...