Milan | Maignan è il nuovo Ibrahimovic | nessuno come lui al mondo

(Di domenica 26 novembre 2023) In attesa chesistemi gli ultimi dettagli contrattuali che lo riporteranno alnel ruolo di super consulente esterno,...

Fiorentina sbatte… sulla faccia di Maignan e perde in casa Milan : 1-0. Decisivo il rigore di Theo. Pagelle

L'attesa per Camarda e un Maignan 'illegale' : Milan - Fiorentina vista sui social

Ziliani: Di Bello scandaloso in Milan - Fiorentina, era rigore - Top News

Non è piaciuta a Paolo Ziliani la direzione di gara di Di Bello in- Fiorentina. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive sui suoi canali social E' più ...il tiro come se fosse. ...

Milan-Fiorentina, le pagelle: Maignan, classe e istinto (8). Beltran non punge mai, 4,5 La Gazzetta dello Sport

Milan-Fiorentina, Maignan decisivo all'ultimo respiro: è lui l'MVP del match Milan News

Milan, una vittoria d’umiltà: Pioli non molla e riparte dal gelo di San Siro

Il Milan rialza la testa, con una vittoria sofferta e di squadra. Pioli ha ottenuto i tre punti grazie ad una ritrovata umiltà ...

Milan, ottimismo per il Borussia ma serve un PSG-bis

Quella vista a San Siro è la bruttissima copia del bel Milan che ha battuto il PSG appena qualche settimana fa. È vero che c’è stata la sosta, è vero che c’è l’infermeria stracolma, è vero che sulla ...