Milan | l’esordio indimenticabile di Camarda | la reazione dei genitori | VIDEO

(Di domenica 26 novembre 2023) La partita-Fiorentina, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è entrata nella storia del calcio. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 ma la gara è salita alla ribalta per un altro motivo. Nel secondo tempo si è registrato l’ingresso in campo di Francesco, baby talento di 15 anni e considerato un futuro campione. Il suo debutto è stato da record: a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, Francescoè il calciatore più giovane a esordire nella storia della Serie A. Il calciatore ha reagito con un’espressione di grande felicità.