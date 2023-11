Milan-Frosinone | l’ultimo match a San Siro del 2019

Leggi su dailymilan

(Di domenica 26 novembre 2023) Penultima giornata del campionato di Serie A, stagione 2018/; ildi Rino Gattuso doveva vincere entrambe le ultime partite per sperare nel quarto posto in un testa a testa con i cugini dell’Inter. A Sanarrivava ungià retrocesso ma non per questo arrendevole. In una stagione passata a rincorrere la qualificazione Champions i rossoneri non potevano sbagliare e sperare che i cugini perdessero qualche punto per strada. Quel 19 maggio ilsi presentava in campo con Donnarumma in porta, una linea difensiva con Abate (che saluterà il calcio giocato a fine stagione), Musacchio, Romagnoli e Rodriguez, un centrocampo muscolare composto da Kessie e Bakayoko e i tre trequartisti Suso, Calhanoglu e Borini dietro l’unica punta Piatek. Ildi Baroni puntava ...