Milan-Fiorentina | Maignan è l’MVP della partita di San Siro

Fiorentina, Milenkovic: "Abbiamo fatto un'altra bella prestazione, ma è mancata la cosa più importante, il risultato"

Nikola Milenkovic, difensore centrale della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta contro ilNikola Milenkovic, difensore centrale della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta contro il. PAROLE - "Abbiamo fatto un'altra bella prestazione, ma è ...

Milan-Fiorentina 1-0: il commento della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

I genitori di Camarda in lacrime per l’esordio con il Milan: non riescono a trattenere l’emozione

Mentre Camarda scriveva la storia scendendo in casa con il Milan, i genitori in tribuna non hanno trattenuto l’emozione: la mamma e il papà in ...

VIDEO - Milan vince di rigore e soffre nel finale con la Fiorentina: gol e highlights

Basta un rigore di Theo Hernandez al Milan per battere la Fiorentina e ritrovare quei tre punti che in campionato mancavano da parecchio ...