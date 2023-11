Milan-Borussia Dortmund | arbitra Kovács | e quel precedente con Leao…

(Di domenica 26 novembre 2023) Istvánarbitrerà, match valido per la 5^ giornata di Champions League. Econ Rafael Leao...

Milan-Borussia Dortmund - la situazione in infermeria dei gialloneri

Champions League - le designazioni : Kovacs per Milan-Borussia - Meler per Lazio-Celtic

Borussia - Milan a Kovacs: fece infuriare Spalletti contro i rossoneri - Top News

Sarà Istvan Kovacs , romeno, l'arbitro della delicata sfida tra ile ilDortmund in programma martedì 28 novembre a San Siro con diretta su Canale 5. Il direttore di gara sarà affiancato dai connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Marcel ...

Milan, ottimismo per il Borussia ma serve un PSG-bis

Quella vista a San Siro è la bruttissima copia del bel Milan che ha battuto il PSG appena qualche settimana fa. È vero che c’è stata la sosta, è vero che c’è l’infermeria stracolma, è vero che sulla ...

Il ritorno alla vittoria in campionato non restituisce sorriso e fiducia ai rossoneri. Ora l'Europa per cambiare marcia

Il ritorno alla vittoria in campionato non restituisce sorriso e fiducia ai rossoneri. Ora l'Europa per cambiare marcia ...