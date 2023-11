Meloni ha lanciato due bombe fine del mondo | il delirio sul premier | chi c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Dal fascismo al patriarcato: che bruttaha fatto l'Anpi. A sancire il nuovo ruolo dell'associazione dei partigiani è stato il presidente, Gianfranco Pagliarulo. «Dobbiamo immaginare una nuova liberazione, da ogni autoritarismo, dal patriarcato proprietario, dalle discriminazioni, dal mincuplpop a reti unificate, dall'ignoranza e il pregiudizio, una liberazione che ha un codice giuridico, la Costituzione» ha detto il presidente dell'Anpi al congresso di Sinistra italiana a Perugia. Ma qual è il motivo che rende urgente «una nuova liberazione»? Ovviamente, il governo in carica. Giorgia, ha spiegato Pagliarulo, «lancia duedi, ilato e l'autonomia differenziata. È un depistaggio ma non è un bluff. L'obiettivo non è manomettere la Costituzione del ...