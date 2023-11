Mazzarri la cura di questo Napoli | Gazzetta | “Ha ridato brillantezza a tre calciatori su tutti”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 novembre 2023) Ladello Sport mette in luce il successo delcontro l’Atalanta sotto la guida di Walter. Nel suo debutto sulla panchina delcampione d’Italia,ha dimostrato il suo impatto positivo sulla squadra. La formazione azzurra ha superato l’Atalanta a Bergamo con un convincente 1-2, regalando all’allenatore di San Vincenzo un secondo debutto da sogno. Ladello Sport, nel suo spazio dedicato al calcio, sottolinea l’importanza di questa vittoria per la classifica e evidenzia la rapida rigenerazione di trechiave: Kvaratskhelia, Osimhen e Anguissa. Il quotidiano milanese commenta: “Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato ...