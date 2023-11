Mazzarri ha restituito al Napoli tracce di saggezza perduta con Garcia Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilha vinto in maniera semplice e con “leggerezza” contro l’Atalanta a Bergamo in una sfida che si preannunciava difficile e ancor più perché carica di significati dopo il cambio in panchina tra. Lo ha fatto con “leggerezza”, scrive il Corriere dello Sport “quel che mancava al, quel che insegue, quel che merita uno scudetto seppellito frettolosamente nella malinconia” “In un ora e mezza di sano buon senso, prendendo appunti del passato, con l’umiltà di chi non ha intenzione di ripetere la Storia ma di godersela, quel signore con le mani nel paltò e una calma che non gli è mai appartenuta, ha almenoaldi: non c’è la Grande Bellezza, ...