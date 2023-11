Mazzarri e Kvaratskhelia | Le Parole del Tecnico che hanno scatenato il georgiano

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 novembre 2023) Ledi Walterchetrasformato la prestazione di Khvichacontro l’Atalanta, rivelate dal Corriere dello Sport. Si è visto undiverso, più nel vivo del gioco, durante la vittoria per 2-1 del Napoli in casa dell’Atalanta. Il merito potrebbe essere dei preziosi consigli che Walterha impartito al talentoprima e durante la gara. LedicheDurante la sfida Napoli e Atalanta, una figura è emersa con prepotenza sul campo: Khvicha, noto come Kvara. La sua prestazione eccezionale ha sollevato interrogativi. Quale è stato il ruolo di Walter ...