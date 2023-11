Mazzarri è entrato in punta di piedi nello spogliatoio | senza voglia di stravolgere

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 novembre 2023) Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli. Ottima vittoria a Bergamo contro un’Atalanta dura, aggressiva, schierata come al solito uomo contro uomo, con un paio di killer con licenza di uccidere che girano per il campo, il fallo tattico abituale e il solito ambientino ostile. Guido – Caro Cesare e non dimenticare che Gasperini ha chiaramente detto nel pre-partita che contro il Napoli è la partita dell’anno. E non era facile vincere. Cesare – Ma il Napoli ha meritato la vittoria con una squadra compatta che per la prestazione e quanto visto in campo si è capito che ha sposato in pieno il cambio di allenatore. E il bacio di Kvara aa fine partita la dice tutta. Guido – Naturalmente è presto per fare valutazioni su. Sembra che al contrario di Garcia èindi...