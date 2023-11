Matrimonio termina in tragedia | aperto il fuoco | bilancio drammatico

Leggi su notizie

(Di domenica 26 novembre 2023) Unto nella peggiore maniera possibile,ildurante i festeggiamenti: ilè a dir pocoOramai nel Paese non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda che ha colpito tutti. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che doveva trattarsi di una giornata di festa ed invece si è rivelata una vera e propria. Le notizie che arrivano direttamente dalla Thailandia non sono affatto delle migliori. Unto nel peggiore dei modi. Tutto nato dalla follia dello sposo, ovvero una ex guardia forestale. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che abbia ucciso la donna che aveva appena sposato poche ore prima. ...