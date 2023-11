Mass start 20 km femminile e maschile Ruka 2023 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) A che ora e come seguire le20 kmin tecnica libera di, ultime due gare della prima tappa stagionale delimo circuito di sci di fondo. L’Italia ha a disposizione un’ultima occasione per dare la caccia al primo podio del weekend dopo esserci andata molto vicino con il quarto posto di Federico Pellegrino nella prova sprint. Sono complessivamente nove gli azzurri selezionati per l’appuntamento sulla neve finlandese, sei uomini e tre donne: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella. Il nostro Paese dovrà fare i conti con l’assenza di Simone Mocellini, in fase di riabilitazione dopo la frattura dello scafoide carpale ...