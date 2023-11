Martin cade Pecco Bagnaia campione del mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 novembre 2023) Jorgeal settimo giorno del gran premio di Valencia e, con i suoi 14 punti di vantaggio in classifica sullo spagnolo, è matematicamentedeldella MotoGP per il secondo anno consecutivo. Determinante per il successo del pilota di Chivasso la caduta dopo sei giri del Gp di Valencia del suo rivale Jorgefinito a terra dopo un contatto con Marc Marquez. Il pilota Pramac, impegnato in una forsennata rimonta dal sesto posto (partiva dalla pole) tocca la Honda di Marquez con la moto anteriore e scivola giù. Questo significa, al quale bastava arrivare quinto nel Gran Premio odierno,delper il secondo anno consecutivo.