Marotta | «Noi ambiziosi | non arroganti! Allegri? Un rimbalzino»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)è intervenuto dall’Allianz Stadium prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, big match tra prima e seconda in classifica valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN ORGOGLIO E AMBIZIONE – Giuseppeparla così prima di Juventus-Inter: «Non pesa assolutamente, sappiamo che dobbiamo affrontare ogni tipo di avversario. Questo è un avversario di tutto rispetto, è seconda in classifica. Credo sia importante dare continuità in termini di prestazioni buone anche se il risultato conta tantissimo. Ma siamo in una fase interlocutoria, quini le prestazioni sono importanti. Le parole di? Questo è un po’ un, chiaro che noi scarichiamo il ruolo di protagonista a loro e loro a noi. Non ci vogliamo nascondere, sappiamo che miriamo a un risultato prestigioso ...