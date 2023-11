Mario Sechi | quel burqa sulle loro coscienze

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) L'Occidente ha un virus interno che lo sta divorando. Non amiamo più la libertà perché non abbiamo l'esperienza della tirannia, tra i leader del G20, solo Joe Biden ha vissuto la Guerra Fredda. Le dittature possono contare su un grande alleato, le nostre democrazie deboli. L'Asia di Confucio e il Vicino Oriente di Maometto non hanno bisogno di combattere, la fine avverrà per gioiosa e tremenda implosione dei cervelli inattivi. La nostra battaglia culturale è impari, forse perdente, perché non può essere compresa senza avere la cognizione del dolore. Nessuno di noi ha visto la guerra, la tradizione orale del tramandare si è interrotta con la scomparsa degli uomini e delle donne che hanno ricostruito l'Italia, è l'eco dei racconti di mia nonna, grazie a lei ho sentito e visto il tuono delle bombe, la paura e l'estrema povertà del dopoguerra. Si chiama memoria, sta svanendo. Ci sarebbe la ...