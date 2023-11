Mario Gregoraci | chi è il padre di Elisabetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Originario di Soverato, in provincia di Catanzaro,ha 71 anni. Impiegato di professione, ha una grande passione per il karate, che condivide con la figlianasce a Soverato nel 1980. Non ha nemmeno 17 anni quando decide di avvicinarsi al mondo della moda e dello spettacolo e per fortuna il destino non si fa attender, in quanto il successo arriva nell’immediato. Diventa infatti Miss Calabria e ottiene un buon punteggio anche a Miss Italia. Nel frattempo si avvicina alle passerelle di moda, posando per alcuni brand estremamente famosi. L’amore dicon la moglie Un grande amore ha segnato la vita di. Ed è proprio quello per la moglie Melina ...