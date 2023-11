Maratona Firenze 2023 | risultati e classifica | Said El Otmani vince di forza | sigillo italiano in Toscana!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023)Elha vinto ladi. Il podistasi è imposto lungo le strade del capoluogo toscano, trionfando nella 39ma edizione di una delle 42,195 km più prestigiose e importanti del Bel Paese. Il portacolori dell’Esercito ha piazzato un allungo importante nei pressi del 35mo chilometro ed è riuscito a tagliare il traguardo con il tempo di 2h12:39, migliorando sensibilmente il proprio personale di 2h13:23 siglato due anni fa ad Ampugnano. Il 32enne, nato in Marocco e trasferitosi a dieci anni in provincia di Salerno, ha indossato la maglia azzurra nel 2019, quando prese parte ai Mondiali su pista (eliminato in batteria sui 5000 metri) e agli Europei di cross. L’allievo di Gianni Crepaldi si è lasciato alle spalle i quotati kenyani Edwin Kipleting (2h13:50) ...