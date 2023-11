Manchester United | tris all’Everton | che gol Garnacho! – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilvince 3-0 contro l’Everton: grande protagonista Garnacho, autore di una bellissima rete in rovesciata Ilbatte l’Everton nel posticipo della domenica di Premier League e si riaffaccia nella zona europea, al sesto posto dietro al Tottenham. Contro l’Everton la squadra di Ten Hag vince per 3-0, con le reti di Garnacho, Rashford e Martial. El golazo de Alejandro Garnacho al Everton pic.twitter.com/vVhtXIkWVP — Futbol de Inglaterra (@Mercado Ingles) November 26, 2023 In particolare grande protagonista della sfida lo spagnolo, che ha aperto le marcature: ricevuta palla su un cross di Dalot, si coordina per insaccare una bellissima rovesciata, che ha gelato Goodinson Park.