(Di domenica 26 novembre 2023) Il Manchesterscende in campo nella sfida di Goodison Park contro l'Everton, per il match valido per la tredicesima giornata di Premier...

Man United, che gol di Garnacho: rovesciata alla Rooney e esultanza alla CR7

MANCHESTER UNITED, OCCHI SU UN CENTRALE DELL'EVERTON

Con Varane in difficoltà e ormai alla porta, in casa Manchester United è partita la caccia ad un nuovo centrale difensivo. In patria sono ...