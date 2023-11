Maignan strepitoso | oltre la Fiorentina ferma anche la febbre!

Leggi su dailymilan

(Di domenica 26 novembre 2023) Il Milan è tornato finalmente alla vittoria in campionato. Dopo più di un mese, la squadra di Stefano Pioli è riuscita ad agguantare i 3 punti, importantissimi per gli obbiettivi dei rossoneri. La sfida alla, che valeva molto per tanti aspetti, l’ha risolta Theo Hernandez su calcio di rigore, ma a salvare il risultato ci ha pensato ancora una volta Mike. Il portiere rossonero si è reso protagonista di due parate provvidenziali, che hanno salvato il risultato in entrambe le circostanze. La prima è stata un’uscita su Beltran, la seconda invece è stato uno scatto di puro istinto verso il tiro di Mandragora respinto con il viso. Non una novità in casa Milan, in quanto Magic Mike è considerato una sicurezza assoluta per la retroguardia di Pioli.però, non hato soltanto la ...