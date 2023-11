“Ma veramente?!” Domenica In | ancora brutte notizie per Mara Venier | la Rai costretta a cambiare programmazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Brutta notizia per i fan di. La puntata di oggi,26 novembre, diIn terminerà prima del previsto. Il motivo? L’attesissima ospite salta l’appuntamento con lo show di zia. Il cambiamento è stato reso dunque reso necessario e la Rai ha annunciato che il programma, orario di inizio fissato come sempre per le 14:00, terminerà alle 15:50. Su Rai 1 alle 15:50 verrà trasmesso l’evento “Junior Eurovision Song Contest 2023”. Lo show era inizialmente previsto su Rai 2, ma si sposterà sul primo canale per lasciare spazio sulla seconda rete pubblica all’emozionante sfida tra Italia e Australia nella finalissima di tennis di Coppa Davis. Dunque nulla da fare pere il suoIn che dovranno fare a meno della ...