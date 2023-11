Luoghi dell’anima gourmet | con vista su Siena

Leggi su panorama

(Di domenica 26 novembre 2023) Passeggiare nel chiostro di un’antica certosa o nei giardini di un sontuoso castello ammirandoin lontananza mentre si respira un glorioso passato, ci aiuta a ritrovare noi stessi. Se poi, a momenti di pace e riflessione dove gli occhi si riempiono di bello e la mente vaga, si aggiunge una sosta, allora la ricetta del benessere è servita. La Certosa di Pontignano, centro congressi ufficiale dell'Università die meta ideale per soggiorni in Toscana, risale al 1343 e ricalca l’aspetto tradizionale dei monasteri certosini. Nel 1703 venne edificata, all’interno della Certosa, la Cappella di Sant’Agnese, riconosciuta al mondo come una piccola "Cappella Sistina" in terra di. Meraviglioso il balcone che sovrasta il Giardino all’Italiana con unamozzafiato sulla città di ...