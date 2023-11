L’ultimo mistero | trovato un libro per bambini sui “mostri” accanto al corpo di Giulia Cecchettin

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 novembre 2023)aldi, nel posto dove secondo le accuse sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è statounper l’infanzia dal titolo ‘Anche isi lavano i denti’ di Jessica Martinelli, disegnatrice perveneta. Fare l’illustratrice era il sogno della 22enne che si stava per laureare in Ingegneria biomedica all’Università di Padova. Come ricordano Repubblica, Il Corriere della Sera e La Nuova Venezia, quotidiani che hanno parlato del rinvenimento, sono una ventina gli oggetti repertati durante i sopralluoghi ed elencati nel provvedimento del sequestro, tra cui un mocassino nero di, un rotolo di sacchi neri di plastica e fazzoletti sporchi di sangue. Ancora nessuna ...