Lorenzo Pellegrini al ritorno in campo | contro l’Udinese parte la ricerca della continuità

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Josè Mourinho ne vorrebbe tre, perché come rivelato in tempi non sospetti “se avessimo tre, giocherebbero tutti contemporaneamente”. In questa stagione però la Roma non ha praticamente mai avuto a disposizione il suo capitano, entrato ormai stabilmente nell’elenco di quei giocatori con una “storia clinica” complicata. Domenica all’Olimpicodovrebbe riprendersi la maglia da titolare, dopo essersi lasciato alle spalle quella lesione al flessore che l’ha tenuto fermo per più di un mese. Nella gara di Europa League col Servette aveva servito un assist e trovato il gol (il secondo consecutivo), per poi fermarsi nuovamente per una ricaduta sulla vecchia cicatrice già presente sul muscolo del numero 7. Tra le mura amiche, in occasionetredicesima giornata di Serie A, ...