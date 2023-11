Lollobrigida | sono nel mirino ma non mi dimetto

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI - "Ho solo chiesto di scendere. Una richiesta lecita, cui ha diritto qualsiasi cittadino. Ho parlato con il capotreno che immagino, abbia poi inoltrato a chi di dovere la mia richiesta". Francesco, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare ritorna - in un'intervista al "Corriere della Sera" - sul 'casò che lo ha visto protagonista della fermata straordinaria del Frecciarossa a Ciampino. Le sembra un comportamento normale? "Francamente, si'. Il treno - replica- era in grave ritardo e mi aspettavano, sotto la pioggia, a Caivano, per una cerimonia importante. Avessi fatto ritardo io, avrebbe fatto ritardo lo Stato". Sulla richiesta di dimissioni arrivata dalle opposizioni il ministro replica: "Io mi dimetterò quando il mondo dell'agricoltura dirà di essere insoddisfatto del mio lavoro. Per ora, invece, ...