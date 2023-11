Lo scontro con Maria gli costa “il posto” ad Amici 23? Cosa potrebbe essere successo ad Ayle | spunta una foto

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 26 novembre 2023) Nel corso della nuova puntata di23 andata in onda domenica 26 novembre,ha avuto un duroconDe Filippi per via della sporcizia trovata nella casetta (questata la maglia sospesa a Holden). Locongliilad23? Mossa social della fidanzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.