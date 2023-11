Livorno battuto e settima vittoria di fila | i Cavalieri ora sognano la vetta

(Di domenica 26 novembre 2023) IUnion hanno vinto in casa anche contro, aggiudicandosi lain altrettante gare di campionato. E gli uomini di Alberto Chiesa, secondi in classifica, nel prossimo ...

I Cavalieri Union hanno vinto in casa anche contro, aggiudicandosi la settima vittoria in altrettante gare di campionato. E gli uomini di Alberto Chiesa, secondi in classifica, nel prossimo turno affronteranno la capolista Lazio con il sogno ...

Rugby Lucca battuto in casa da Livorno 1931 per 21 a 24 La Gazzetta di Lucca

I Cavalieri Union hanno vinto in casa anche contro Livorno, aggiudicandosi la settima vittoria in altrettante gare di campionato. E gli uomini di Alberto Chiesa, secondi in classifica, nel prossimo tu ...

Caffè Toscano Pielle Livorno: vittoria contro Costone Siena per 59-46

Pronto riscatto: la Caffè Toscano Pielle Livorno, dopo la battuta d’arresto di Firenze nel recupero della 7ima giornata del campionato di Serie B ...