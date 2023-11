Livigno | ne L’Ora No Limits il Ten Col Paglia copre 5km e 700m

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 26 novembre 2023). Questa mattina si è svoltaNola sfida lanciata la settimana scorsa, presso la sede Comitato italiano paralimpico, dalla Fisip (Federazione italiana sci invernali paralimpici) che ha visto per la prima volta un tetraplegico, il Ten. Col. Gianfranco, Medaglia d’Oro al Valor Militare, rimasto gravemente ferito in Somalia esattamente trent’anni fa. Il Ten. Col.è capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, ed ha affrontato un’ora di sciata continuativa di fondo, accompagnato a turno dai compagni di squadra sia della serie A e sia della serie B della nazionale di sci nordico,ndo 5km e. L’obiettivo è stato quello di trasmettere un messaggio sociale di inclusione e di dimostrare che la disabilità non è un limite ma ...