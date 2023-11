LIVE Sci di fondo | 20 km Ruka 2023 in DIRETTA | Norvegia e Svezia trionfano con gli outsider Jenssen e Ilar! Tutti a punti gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana per la prossima tappa della Coppa del Mondo. Grazie per averci seguito e buona domenica! 13.28. Ancora, dunque, ma con dueche si sono presi la scena nell’ultima giornata di gare a, prima Ilar nella gara femminile e poinella gara maschile. 13.27: Per l’Italia Graz 19mo a 42?, Pellegrino 23mo a 1’09”, 26mo Daprà a 1’20”, 29mo Barp a 1’23”, 37mo Ventura a 1’30” 13.25: A completare la top 10: Vermeulen (Aut), Krueger (Nor), Golberg (Nor), Toenseth (Nor), Musgrave (Gbr), Andersen (Nor), Klee (Sui) 13.24: Primo degli italiani è Davide Graz, 19mo, Pellegrino è 23mo, bravo Daprà che è 26mo,m Barp è 29mo. ...