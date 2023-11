LIVE Sci alpino | Slalom Killington 2023 in DIRETTA | comanda Shiffrin! Vlhova insegue | tra poco le azzurre

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42: Prestazione deludente della svizzera Meillard che perde tanto in alto ma chiude con 2?36 di ritardo ed è 20ma. Ora Stoffel 16.40. Stava disputando una buona gara la tedesca Aicher che si fa sorprendere da qualche solco ed è fuori. Ora Meillard 16.39: Qualche pasticcio per la canadese Smart che è 23ma a 3?35, difficilmente si qualificherà. Ora Aicher 16.37: Tante imprecisioni per la svizzera Rast che è 18ma con 2?11 di ritardo. Ora Smart 16.36: L’austriaca La austriaca Gallhuber chiude con un ritardo di 2?10 ed è 17ma. Ora Rast 16.35: Questa la classifica dopo le prime 22 discese. Frale…: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 48.27 2 DUERR Lena GER 48.46 +0.19 3Petra SVK 48.55 +0.28 4 HOLDENER Wendy SUI 48.64 +0.37 5 POPOVIC Leona CRO 48.76 +0.49 6 ...