LIVE Sci alpino | Slalom Killington 2023 in DIRETTA | comanda Shiffrin! Della Mea e Rossetti nella top 15 Seconda manche dalle 19 00

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30: L’appuntamento è per le 19.00 con la. Grazie per averci seguito, a più tardi! 17.29: Questa la classifica finaleprima: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 48.27 2 DUERR Lena GER 48.46 +0.19 3 VLHOVA Petra SVK 48.55 +0.28 4 HOLDENER Wendy SUI 48.64 +0.37 5 POPOVIC Leona CRO 48.76 +0.49 6 MOLTZAN Paula USA 49.48 +1.21 7 DUBOVSKA Martina CZE 49.53 +1.26 8 ST-GERMAIN Laurence CAN 49.57 +1.30 8 LJUTIC Zrinka CRO 49.57 +1.30 10 GISIN Michelle SUI 49.62 +1.35 11MEA Lara ITA 49.86 +1.59 11 HECTOR Sara SWE 49.86 +1.59 13Marta ITA 49.93 +1.66 14 SLOKAR Andreja SLO 50.02 +1.75 15 GRITSCH Franziska AUT 50.20 +1.93 16 HUBER Katharina AUT 50.21 +1.94 17 DVORNIK Neja SLO 50.29 +2.02 17 ...