LIVE Roma-Udinese 1-0 | all'intervallo decide il colpo di testa di Mancini

LIVE! ROMA-UDINESE 0-0: DIRETTA SCRITTA, AGGIORNAMENTI, 13a GIORNATA DI SERIE A 2023/24. Eurosport IT

Roma-Udinese 1-0 LIVE: vantaggio di Mancini Sky Sport

LIVE TJ - JUVENTUS-INTER, tra poco la riunione tecnica. Nicolussi Caviglia dal 1' A destra c'è Cambiaso, Kostic sulla corsia mancina

18:21 - TRA POCO LA RIUNIONE TECNICA - La Juventus tra poco farà la riunione tecnica in vista della gara contro l'Inter.in questa occasione Massimiliano ...

LIVE LBA - Brindisi vs Virtus Bologna, diretta (3° quarto)

Dove vedere Brindisi vs Virtus Bologna in TV. La gara sarà trasmessa in streaming su DAZN dalle 17:30. Per la Black Week l'abbonamento stagionale è al prezzo speciale di 59,99€ anzichè 89,99€, pari a ...