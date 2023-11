LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | sale la tensione | pochi minuti al via

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA E PERCHE’ E’ STATO PENALIZZATO VINALES LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 14.51 Bagnaia dovrà fare molta attenzione a Zarco, compagno di squadra di Martin che parte al suo fianco. Attenzione ad eventuali manovre rischiose. Speriamo di assistere ad una gara leale e regolare, senza scorrettezze da parte di nessuno. 14.50 Saranno 27 i giri da percorrere. 14.48 Chi può diventare un indiretto alleato di Bagnaia, magari impedendo a Martin di vincere la gara? Forse il solo Brad Binder. Ma Pecco dovrà badare a se stesso. 14.46 E’ presumibile pensare che i piloti spagnoli aiuteranno Martin, mentre quelli italiani (si spera) faranno lo stesso con Bagnaia. Ieri ad esempio Di Giannantonio non ha volutamente attaccato Pecco, anche se nelle dichiarazioni di facciata lo ha negato. 14.45 ...