LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | comincia il warm up!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 minuto: Vinales ha rotto il motore, mattinata non semplice per il pilota che rischia una sanzione per non essersi fermato subito -2 minuti: attenzione, fumo nello scarico di Vinales! Problemi al motore per il pilota che si toglie dalla traiettoria -3 minuti: 30 basso per Fernandez, adesso leader in 1:30.105 -4 minuti: bene Marquez, al momento il più veloce girando in 1:30.386 -5 minuti: sale di colpi Bagnaia ahce scende a 1:31.303, Martin scende a 1:30:535 -6 minuti: molti caschi rossi al T4. Bagnaia segna l’ottavo tempo tempo girando in 1:31.893. Martin molto veloce registra il miglior crono con 1:31.475, seguono Marc Marquez (+0.069) e Fernandez (+0.155) -8 minuti: a breve arriveranno i primi tempi. Bagnaia al momento ha montato la soft sia all’anteriore che al posteriore. Martin ha media-media -10 minuti: ...