LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Bagnaia-Martin | è la resa dei conti

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP diin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race –vince il Mondiale se… Buongiorno e bentrovati alladel GP di, ultimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito Ricardo Tormo ci si prepara per una domenica di gara particolarmente impegnativa in cui potrà accadere di tutto e il confronto tra Francescoe Jorgeanimerà la scena senza se e senza ma. Siamo alladeitra i due. Pecco si presenta al via del GP con 14 punti di margine su, per questo in caso lo spagnolo dovesse imporsi, a lui ...