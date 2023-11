LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Bagnaia in testa davanti a Martin | è subito duello!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA E PERCHE’ E’ STATO PENALIZZATO VINALES LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE -26hanno le stesse gomme: hard all’anteriore e media al posteriore. -26è incollato a. Vediamo cosa deciderà di fare Pecco, se ingaggiare battaglia o meno. -27al comando, poi, Binder, Miller, Zarco, Vinales, Marc Marquez, Alex Marquez, Aleix Espargarò e Di Giannantonio. -27 Caduta per Bezzecchi. -27 giri al termine.è al comando. Ci siamo… SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP didi! 15.01 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. Ci ...