LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Bagnaia e Martin | il giorno della resa dei conti

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP diin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronacaSprint Race –vince il Mondiale se… Buone bentrovati alladel GP di, ultimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito Ricardo Tormo ci si prepara per una domenica di gara particolarmente impegnativa in cui potrà accadere di tutto e il confronto tra Francescoe Jorgeanimerà la scena senza se e senza ma. Siamo alladeitra i due. Pecco si presenta al via del GP con 14 punti di margine su, per questo in caso ...