LIVE Moto3 | GP Valencia 2023 in DIRETTA | comincia la gara!

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 15.00 Giro 2/20 Veijer supera Sasaki e si riprende la testa, seguono Oncu, Kelso ed Ortolà. Nepa è il migliore degli italiani in tredicesima posizione. Giro 1/20: parte bene Sasaki che scalza il compagno di squadra e passa in testa. Cadono Moreira, Perez, Fellon SI SPENGONO I SEMAFORI!L’ULTIMA GARA DELLA! VIA AL GP DI12:00 Parte il warm up! 11:58 Occhio anche ad un acciaccato Alonso che potrebbe mettere sul piatto tutta la sua genuina follia It’s all to play for in the Championship for David Alonso! He endured a tough start to the weekend and might still be sore from his crashes, but he does have good chances to end ...