LIVE Juve-Inter 1-1 | Lautaro risponde a Vlahovic | assist per Chiesa e Thuram

Diretta Juve - Inter 1 - 0, segui LIVE il derby d'Italia: Vlahovic gol

TORINO - Juventus e Inter si affrontano all'Allianz Stadium in un derby d'Italia d'altissima classifica, che vale il primo posto in Serie A alla 13ª giornata. I ragazzi di Inzaghi sono in vetta a 31 ...

Diretta Juventus - Inter (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Juventus-Inter 1-1 LIVE: gol di Vlahovic e Lautaro Sky Sport

LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 1-1 - Lautaro trova subito il pari

31' Pareggio dell'Inter - Thuram sfugge a Bremer che gli concede il cross, Lautaro taglia sul primo palo e buca Szczesny. E' 1-1 allo Stadium. 30' - L'Inter prova a rialzare ...

LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 1-0 - Il 7 per il 9, è Vlahovic a portare in vantaggio la Juve

25' GOOOOOOOOOOOOOOL DI VLAHOVIC - Il 7 per il 9: Vlahovic apre per Chiesa che gliela ridà splendidamente e il serbo non può far altro che insaccare di prima. Combo perfetta per ...