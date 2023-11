LIVE Juve-Inter 1-1 al 45' | Lautaro risponde a Vlahovic | assist per Chiesa e Thuram

(Di domenica 26 novembre 2023) La serata più importante del campionato, fino ad ora. La Serie A è ripresa col botto dopo la sosta per le nazionali e termina...

LIVE Juve-Inter 0-0 : occasioni per Chiesa e Calhanoglu | Primapagina

LIVE Juve-Inter 1-1 : Lautaro risponde a Vlahovic - assist per Chiesa e Thuram

Diretta Juve - Inter 1 - 1, segui LIVE il derby d'Italia: pareggia Lautaro

TORINO - Juventus e Inter si affrontano all'Allianz Stadium in un derby d'Italia d'altissima classifica, che vale il primo posto in Serie A alla 13ª giornata. I ragazzi di Inzaghi sono in vetta a 31 ...

LIVE Juve-Inter 1-1 al 45': colpisce Vlahovic e risponde Lautaro, al riposo in parità La Gazzetta dello Sport

Juventus-Inter LIVE alle 20.45|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 1-1 - Lautaro trova subito il pari

31' Pareggio dell'Inter - Thuram sfugge a Bremer che gli concede il cross, Lautaro taglia sul primo palo e buca Szczesny. E' 1-1 allo Stadium. 30' - L'Inter prova a rialzare ...

LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 0-0 - Il primo calcio di inizio è dei bianconeri

1' SUBITO CAMBIASO - Si fa vedere Cambiaso che calcia al volo il suggerimento di McKennie non trovando la porta. 20:48 - Guida fischia l'inizio della partita, è ...