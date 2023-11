LIVE Juve-Inter 0-0 | occasioni per Chiesa e Calhanoglu

Serie A, Juve - Inter, la MOVIOLA LIVE

Commenta per primo Di seguito, tutti gli episodi da moviola del derby d'Italia tra Juventus - Inter. GUIDA MELI - ALASSIO IV: MASSA VAR: IRRATI AVAR: MERAVIGLIA 12' - Intervento a gamba tesa di ...

Juve-Inter 0-0 LIVE | Diretta Serie A | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Juventus-Inter 0-0 LIVE: Thuram ci prova di testa Sky Sport

Lilian Thuram presente oggi allo Stadium per Juve Inter: c’è anche l’ex difensore bianconero in tribuna a seguire la sfida

C’è il pubblico delle grandi occasioni oggi allo Stadium e non poteva essere altrimenti per una partita del calibro di Juve-Inter, che profuma di Scudetto. Tra i presenti in tribuna anche l’ex ...

Juventus-Inter in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Juventus-Inter, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...